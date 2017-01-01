ДТП под Запорожьем: трое в реанимации

У семилетнего ребенка уже была остановка сердца. За его жизнь борются врачи, но состояние крайне тяжелое.

В больнице находятся восемь пострадавших в аварии 061.ua

После масштабного ДТП под Запорожьем три человека находятся в реанимации, один из них - ребенок 2011 года рождения. Его состояние крайне тяжелое. Об этом рассказал главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в областную клиническую больницу поступили восемь пострадавших, семь из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

За жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.

Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения - Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5 горбольницу Запорожья.

Тем временем в полиции сообщили, что водитель КамАЗа, который столкнулся с маршруткой, задержан.

"За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель города Краматорск Донецкой области. Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в масштабном ДТП под Запорожьем погибли пять детей и один взрослый. У грузовика, по предварительной информации, отказало рулевое управление и он врезался в маршрутку.

Напомним, ранее под Винницей столкнулись три грузовика, один человек погиб.

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