В порт Херсона зашло российское санкционное судно

На танкер пока не наложен арест, но соответствующее решение суда ожидается в ближайшее время.

Российское судно Mekhanik Pogodin, которое находится под санкциями СНБО, зашло в Херсонский торговый порт. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и КПК разные вещи - берем дело на неуклонный контроль в рамках полномочий", - написал он.

По его словам, вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ внутренними водными путями и связанных с этим рисков представительство президента в Крыму поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства.

Напомним, в марте украинские пограничники задержали крымское судно Норд под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа.

Напомним, 25 марта вышедшее из Керчи судно Норд было остановлено кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в 27 километрах от Обиточной косы (Запорожская область). После осмотра Норда и документов пограничники задержали судно, обвинив членов экипажа в "нарушении порядка выезда из временно оккупированной территории".

В ночь на 8 апреля команда арестованного Норда пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России, однако была задержана. По данным пограничников, вывезти моряков из Украины пытались представители Генконсульства России под прикрытием своего иммунитета.

19 июня суд вернул экипажу судна Норд российские паспорта. При этом адвокат моряков отметил, что его подзащитные не могут покинуть Украину, потому что нет окончательного решения суда по делу.

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