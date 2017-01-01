Украина подала в ЕСПЧ иск против России

Украина подала в ЕСПЧ комплексный иск по всем политзаключенным в России украинцам. В заявлении описаны нарушения по 71 человеку.

Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ за нарушения прав политзаключенных Korrespondent.net



Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений Москвой прав украинских политических заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook вечером 10 августа.

"Мы только что подали новую межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", – написал он.

Замминистра отметил, что в заявлении на 130 страницах и около 3 тысяч страниц дополнений описаны нарушения по 71 политзаключенному.

По словам Лещины, правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст.3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения); ст.5 (личная свобода); ст.6 (справедливый суд); ст.8 (уважение личной и семейной жизни); ст.10 (свобода выражения); ст.13 (эффективное средство защиты); ст.18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целой других чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых "Россия преследует по политическим мотивам".





Запад требует отпустить. 89 дней голодовки Сенцова "По Клыху, Балуху, Куку и Литвинову дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья", – сообщил замминистра.

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