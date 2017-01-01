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Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, ранены три бойца

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По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист уничтожен, четверо получили ранения.
Бойцов ВСУ дважды обстреляли из тяжелого вооружения
Бойцов ВСУ дважды обстреляли из тяжелого вооружения
Минобороны Украины

За минувшие сутки, 10 августа, подразделения сепаратистов на Донбассе 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Ранения получили трое украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в субботу, 11 августа.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также из минометов калибром 120-мм были обстреляны позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – добавили в штабе.

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По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист уничтожен, четверо получили ранения.

Напомним, за сутки 9 августа на Донбассе зафиксировали 45 обстрелов, в том числе три – из тяжелого вооружения. Тогда один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Также накануне стало известно, что погиб военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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