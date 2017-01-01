Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, ранены три бойца
За минувшие сутки, 10 августа, подразделения сепаратистов на Донбассе 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Ранения получили трое украинских военнослужащих.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в субботу, 11 августа.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Также из минометов калибром 120-мм были обстреляны позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.
"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток нет", – добавили в штабе.
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По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист уничтожен, четверо получили ранения.
Напомним, за сутки 9 августа на Донбассе зафиксировали 45 обстрелов, в том числе три – из тяжелого вооружения. Тогда один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Также накануне стало известно, что погиб военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь.