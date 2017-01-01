В Тернопольской области разбился легкомоторный летательный аппарат

Летательный аппарат упал на землю и загорелся. Пилот скончался от полученных травм при падении.

Возле села Пановцы Борщевского района (Тернопольская область) произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке 11 августа.

"10 августа в 22.46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.

Причина падения аппарата устанавливается. От ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники.

Напомним, в июле в Сумской области в течении недели разбились два самолета, которые обрабатывали поля химикатами. Пилоты погибли.

Ранее в июне в Польше во время крушения украинского легкомоторного самолета пострадал нардеп Юрий Чижмарь.