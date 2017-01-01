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На Харьковщине пассажирский поезд сбил пенсионера насмерть

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Мужчина переходил через пути в неустановленном месте. Полицейские установили личность погибшего.
От полученных травм мужчина погиб на месте
От полученных травм мужчина погиб на месте
Нацполіція України

Пассажирский поезд сообщением Константиновка – Киев сбил мужчину, который переходил пути на железнодорожной станции Кегичевка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в субботу, 11 августа.

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Инцидент произошел накануне в пятницу. От полученных травм мужчина погиб на месте.

"Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 77-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил через пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений местного отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

На прошлой неделе в Сумах под поездом погибла телеведущая Юлия Тютченко. Инцидент произошел на участке железнодорожного пути Сумы – Сумы-Товарная в районе Голубых озер.

А в Киевской области поезд врезался в автомобиль Renault, в результате чего погибли два человека.

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Теги: смерть, Харьковская область, Поезд, пенсионер, полиция, мужчина, погиб
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Источник: korrespondent.net

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