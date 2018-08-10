Состояние Сенцова хуже, чем на фото - адвокат

На снимке не видно реального положения дел.

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе утверждает, что его подзащитный "выглядит хуже, чем на фото", которые 9 августа опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом защитник рассказал в интервью Медузе.

Читай также: У Сенцова сегодня был медицинский консилиум - журналист

"Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Но снимок передает не все — на самом деле он выглядит еще хуже. Его же не попросили раздеться, показать свое телосложение; видно, что форма на нем висит... На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот – это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так – его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", – прокомментировал Динзе.

Адвокат пояснил, что если состояние Сенцова ухудшится и он потеряет сознание, то его должны будут перевести в гражданскую больницу, где начнут насильно кормить.

Читай также: Макрон обсудит с Путиным ситуацию Сенцова

"Но ведь когда он оттуда вернется, то снова уйдет в голодовку. Они ничего этим не добьются. Просто этими качелями отложат на какое-то время его смерть. Но в конце концов он умрет за свою идею, за свою борьбу. Если человек решил для себя что-то, то он дойдет до конца. А зная Олега, я уверен, что он дойдет до конца", – добавил адвокат Сенцова.

Напомним, в американском посольстве обеспокоены состоянием украинского режиссера и призывают российскую сторону вернуть ему свободу.