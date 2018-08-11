Порошенко пообещал украинский флаг над Ялтой

11 августа Ялта отмечает 180-летний юбилей.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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"Очаровательная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал президент.

День города традиционно отмечается в Ялте во вторую субботу августа.

Напомним, ранее Порошенко поставил цель вернуть Крым в 2018 году.