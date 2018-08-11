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Порошенко пообещал украинский флаг над Ялтой

Комментариев: 4
11 августа Ялта отмечает 180-летний юбилей.
Порошенко поздравил Ялту с днем города
Порошенко поздравил Ялту с днем города
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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"Очаровательная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал президент.

День города традиционно отмечается в Ялте во вторую субботу августа.

Напомним, ранее Порошенко поставил цель вернуть Крым в 2018 году.

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Теги: Порошенко, Ялта, Крым
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Комментариев (4)
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СветБобра    11.08.2018, 12:14
Оценка:  +1
СветБобра
Ялте несколько тысяч лет . Але гараж, пора уже попрощаться с рассейскими историческими сказочками, ничего не имеющими общего с реальной историей.
farfalle    11.08.2018, 12:09
Оценка:  +1
farfalle
Какой только бред не пообещаешь перед выборами...
Конфузий    11.08.2018, 11:48
Оценка:  +8
Конфузий
Он обещал свой бизнес продать. И что?
СветБобра    11.08.2018, 12:15
Оценка:  0
СветБобра
Передал бизнес в трастовое управление одной американской компании. Липецкую фабрику вообще закрыл.
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