На трассе Киев-Чоп фура врезалась в молоковоз, есть погибший

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Движение на этом участке затруднено.

Утром в субботу на трассе Киев-Чоп в Ровенской области фура врезалась в молоковоз и загорелась, в результате трагедии погиб водитель грузовика. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 11 августа.

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Отмечается, что авария произошла возле села Птича в Дубенском районе. Водитель грузовика DAF 95, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с молоковозом ГАЗ, который выезжал со второстепенной дороги.

“В результате столкновения грузовик DAF загорелся. В пожаре погиб и его водитель. Еще один водитель, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал. Водителя молоковоза с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение“, – говорится в сообщении.

Спасатели оперативно потушили пожар. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Движение на этом участке затруднено.

Накануне в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе пять детей. Еще 12 человек получили травмы.

Ранее в Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном для этого месте.