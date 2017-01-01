Дело Кернеса: НАПК проверит декларацию судьи

Начнутся полные проверки электронных деклараций трех субъектов декларирования за 2015-2017 годы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларации судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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Как сообщается на сайте агентства, будут проверены электронные декларации за 2015, 2016 и 2017 годы.

"Начнутся полные проверки электронных деклараций, поданных еще тремя субъектами декларирования за 2015-2017 годы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Антонова также проверят декларации зампредседателя Нацполиции – начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца за 2017 год и заведующего секретариатом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игоря Приймы за 2015-2017 годы.

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Накануне стало известно, что судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса и двоих его охранников. Свое решение он мотивировал систематической неявкой прокуроров в суд, из-за чего дело рассматривалось в течение четырех лет.

В свою очередь ГПУ пригрозила тюрьмой судье Антонову. В надзорном ведомстве назвали "абсолютной чушью" аргументы судьи в пользу закрытия дела.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года ГПУ объявила о завершении досудебного расследования.