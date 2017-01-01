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На Донбассе задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с ДНР

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Подозреваемые пытались пересечь блокпост, который расположен недалеко от города Волноваха.
Нацгвардейцы передали задержанных полиции
Нацгвардейцы передали задержанных полиции
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Военнослужащие Нацгвардии в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области задержали трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с самопровозглашенной ДНР.

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Как сообщает в субботу, 11 августа, пресс-центр штаба ООС, задержание произошло на блокпосту, который расположен недалеко от города Волноваха.

"Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой ДНР", – говорится в сообщении.

Нацгвардейцы передали задержанных граждан полиции.

Ранее сообщалось, что "генерал-атаман" из ДНР попытался подкупить пограничников. Он предложил взятку в размере тысячи гривен, но получил отказ и был задержан.

А в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

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Теги: донбасс, сепаратисты, ДНР, Волноваха, ДНР новости сегодня, ДНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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