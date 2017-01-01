Олег Сенцов голодает 90 дней - что с ним происходит?

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ опровергли информацию о том, что состояние украинского режиссера ухудшилось.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого в России признали виновным в создании террористической организации и приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а в Украине считают политзаключенным, голодает уже 90 дней.

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Он объявил голодовку, чтобы таким образом привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

Сейчас Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги на севере России.

На днях адвокат Дмитрий Динзе после посещения Олега Сенцова рассказал, что его состояние ухудшилось. В частности, у режиссера сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также замедлился пульс - всего около 40 ударов в минуту.

По его адвоката, Сенцов также почувствовал себя плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Он также сообщил, что за время отказа от приема пищи Олег Сенцов похудел на 30 килограммов.

Федеральная службы исполнения наказаний (ФСИН) России назвала не соответствующей действительности информацию об ухудшении состояния здоровья осужденного украинского режиссера.

ФСИН добавляет, что дефицита массы тела у Олега Сенцова не наблюдается, а от перевода в больницу заключенный отказался.

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"Состояний, угрожающих жизни пациента, а также ухудшения состояния здоровья не отмечено… В настоящее время состояние Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное", - утверждает ведомство.

По версии российских тюремщиков, этого удалось достичь благодаря поддерживающей терапии и приему питательной лечебной смеси.

О том, что состояние режиссера "катастрофически плохое", также сообщила двоюродная сестра Олег Сенцова Наталья Каплан - брат написал ей письмо.

В интервью она прокомментировала фото Олега Сенцова, которые ранее опубликовала уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, эти снимки ей прислала русский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые", - сказала сестра.

"Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном, он лежит", - добавила она.

Сестра также отметила анемию, боли в сердце и слабый пульс.

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"Я знаю Олега - если он говорит, что плохо, тогда действительно плохо. Кроме того, он теряет надежду. Он писал в письме, что не стоит ему больше писать, что свобода рядом. Он в это больше не верит", - рассказала Наталья Каплан.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года - за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который прошел в России.

Он заявлял, что будет голодать, пока не освободят всех граждан Украины, которых по политическим мотивам удерживают в тюрьмах России и Крыма, а также просил не ставить его "на первое место".

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят в украинских городах, а также во многих странах мира.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцов в России - ее не пустили в колонию, где находится режиссер. Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинцев заключенных в России.

Ранее сообщалось о том, что состояние Сенцова хуже, чем на фото.