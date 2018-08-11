Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались в прямом эфире

Нардепы повздорили по поводу Ляшко и гей-парада.

В перерыве после эфира на канале NewsOne депутат Игорь Мосийчук вступил в перепалку с депутатом Сергеем Лещенко, который месяц назад устроил перебранку с Олегом Ляшко на тему секса под куполом Верховной Рады. Об этом сообщает “Страна“.

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Видео начинается с момента, когда Мосийчук кричит Лещенко: “Ты ходишь на свои гей-парады, - ходи!“. Лещенко, в свою очередь, отвечает ему: “А у вас что, Ляшко не говорил это на камеру?“. Последняя фраза, видимо, содержит отсыл к известному видео, на котором человек, похожий на молодого Ляшко, дает показания, где признается в сексе с мужчиной (сам Ляшко называет это видео провокацией).

После такого намека Мосийчук рассвирепел.

“Ты в эфире сказал, что ты тр@хаешься в задницу и в рот одновременно“ - заявил Мосийчук. “Давай, найди видео“, - парировал Лещенко. “Найду, найду“, - пообещал Мосийчук.

В издании отметили, что такого видео, где бы подобные вещи говорил Лещенко, в природе не существует. В отличие от упомянутого выше видео с человеком похожим на Ляшко.

Напомним, ранее нардепы Лещенко и Ляшко устроили перепалку в Раде.