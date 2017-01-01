ДТП под Запорожье: Водителя КаМАЗа арестовали

Также у водителя маршрутки не было разрешительных документов на перевозку пассажиров.

Районный суд Запорожья арестовал водителя КамАЗа, который протаранил маршрутку на трассе в Запорожской области. Об этом сообщила корреспондент 112 Украина после суда.

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“Подсудимый - 31-летний Руслан, житель Донецкой области пока не дает ни каких показаний. Только что в Районном суде Запорожья для него была избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога“, – отметила корреспондент.

Также глава Нацполиции Сергей Князев заявляет, что водитель маршрутного такси не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

“Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью. Они не учитывают отсутствие разрешительных документов для перевозки пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта», - отметил глава Нацполиции.

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Заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад подчеркнул, что расследование этих дорожно-транспортных происшествий находятся на его личном контроле.

“По факту совершения ДТП в Хмельницкой области открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса «нарушение правил безопасности дорожного движения». Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю Audi“, - отметил Виталий Невгад.

Напомним, 10 августа в масштабном ДТП под Запорожьем погибли пять детей и один взрослый. У грузовика, по предварительной информации, отказало рулевое управление и он врезался в маршрутку.