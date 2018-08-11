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ОБСЕ показала колонны грузовиков из РФ на Донбасс

Комментариев: 2
Транспорт двигался по грунтовой дороге, на которой отсутствуют контрольно-пропускные пункты.

Беспилотник миссии ОБСЕ снял колонны грузовиков, которые ночью въезжали на Донбасс со стороны России по грунтовой дороге, где нет погранично-пропускных сооружений. Об этом говорится в отчете миссии.

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Несанкционированное движение транспорта было зафиксировано в ночь на 8 августа.

7 августа в 22.15 БПЛА обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками. Пять из них были КамАЗ-4310, остальные - неустановленной модели, говорится в сообщении.

Колонна двигалась в восточном направлении по дороге вблизи населенного пункта Чистяково в 62 километрах к востоку от Донецка. Возле населенного пункта Манич, примерно в 3,5 километра от границы между Украиной и Россией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу, сообщили наблюдатели миссии.

После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну в составе головной машины (внедорожника УАЗ) и шести шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также один грузовик с кунгом.

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"Колонна следовала в западном направлении от границы с РФ по той же грунтовой дороге. Две колонны проехали одна мимо другой примерно через пять минут после того, как вторая колонна въехала в Украину", - сообщается в отчете.

По данным миссии, в 23.25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге.

"Позднее ко второй колонне присоединились еще два грузовика КамАЗ, которые также двигались в направлении от границы с РФ. Каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на три минуты рядом с внедорожником, стоявшим в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 километра от границы), а потом вновь останавливались у двух грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и мощеной дорог (в 3,5 километра от места, где колонны пересекли границу)", - сообщили в СММ ОБСЕ.

В местах остоновок "лица в припаркованных транспортных средствах общались с водителями головных машин каждой из колонн".

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"По наблюдениям СММ, колонна, следовавшая в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и в конечном итоге остановилась на южной окраине н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 километрах к юго-западу от Луганска) в 01.16 8 августа", - отмечается в отчете.

По данным миссии, 7 августа в двух километрах к востоку от населенного пункта Черемшино (59 километров к юго-востоку от Луганска) впервые был зафиксирован временный лагерь, на территории которого стояли шесть бронированных разведывательно-дозорных машин (типа БРДМ) и 15 грузовиков военного типа (два типа КамАЗ, четыре типа Урал, два типа КрАЗ, шесть типа ЗИЛ и один неустановленной модели; все грузовики были покрашены в оттенки зеленого).

"На одном из грузовиков были черные номерные знаки с белыми символами и префиксом ДК кириллицей. Транспортные средства были припаркованы близко друг к другу, а с одной из них свисала маскировочная сетка. Примерно в 1,6 километра к востоку от лагеря расположена неохраняемая дорога (перекрытая металлическим шлагбаумом), проходящая через границу с РФ", - сообщили в ОБСЕ. 

Ранее сообщалось, что на Донбасс массово стягивают танки и артиллерию.

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Теги: Россия, видео, донбасс, грузовик, ОБСЕ, Российско-украинская граница, военная техника, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ФaйныйДрузяка    11.08.2018, 17:48
Оценка:  -1
ФaйныйДрузяка
Жаль,что с Украины ни единого грузовика ни днём,ни ночью...Только лишь ракеты,снаряды,мины,пули и проклятия...
Utek    11.08.2018, 18:18
Оценка:  +1
Utek
Плохо работаете, товарищ. Вот хоть бы взять патриотичный ТВ канал Украина. Так там жители дамбаса каждые полчаса благодарят дорогого Ринат Леонидыча. Уж сколько он помог, никто столько не сделал.
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