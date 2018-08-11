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ДТП под Запорожье: у водителя не было разрешения

Комментариев: 1
В больнице скончался семилетний мальчик, пострадавший в столкновении маршрутки с грузовиком.
В ДТП под Запорожье погибли шестеро детей
В ДТП под Запорожье погибли шестеро детей
061.ua

Число жертв смертельного ДТП на Запорожье, произошедшего в пятницу из-за столкновения маршрутки и грузовика на трассе Харьков-Симферополь, возросло до семи - мальчик умер в операционной, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главного врача, в Запорожской областной клинической больницы по состоянию на утро субботы остаются пять из десяти пострадавших в ДТП. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Председатель Нацполиции Сергей Князев 11 августа заявил, что, по предварительной информации, водитель маршрутки не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности", - сказал глава Нацполиции.

Всего в ДТП погибли семь человек, из которых шестеро - дети.

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Теги: ДТП, дети, Запорожье, водитель, разрешение, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    11.08.2018, 18:51
Оценка:  0
ФaйныйДрузяка
А у кого из перевозчиков на бусиках есть такое разрешение?Правильно,у единиц.Возят пассажиров без разрешения,на бусиках,переделанных в пассажирские из грузовых,давая на лапу полицаям...Смертей подобных будет ещё много.
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