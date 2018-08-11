ДТП под Запорожье: у водителя не было разрешения

В больнице скончался семилетний мальчик, пострадавший в столкновении маршрутки с грузовиком.

В ДТП под Запорожье погибли шестеро детей 061.ua

Число жертв смертельного ДТП на Запорожье, произошедшего в пятницу из-за столкновения маршрутки и грузовика на трассе Харьков-Симферополь, возросло до семи - мальчик умер в операционной, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главного врача, в Запорожской областной клинической больницы по состоянию на утро субботы остаются пять из десяти пострадавших в ДТП. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Председатель Нацполиции Сергей Князев 11 августа заявил, что, по предварительной информации, водитель маршрутки не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности", - сказал глава Нацполиции.

Всего в ДТП погибли семь человек, из которых шестеро - дети.

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