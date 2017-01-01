Институт археологии лишил директора предприятия, которое проводит раскопки на Почтовой площади, лицензии

Михаил Сагайдак, директор государственного предприятия “Центр археологии Киева”, которое проводит раскопки на Почтовой площади, был лишен лицензии из-за долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Национальной академии наук Украины.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ по ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

Согласно действующему законодательству, институт координирует научные исследования на территории Украины, однако не владеет информацией о результатах археологических исследований на Почтовой площади.

“Результаты археологических исследований ГП “Центр археологии Киева” на Почтовой площади за 2015-2017 годы не были сданы в полевой комитет Института археологии. Археологические материалы, найденные за четыре года исследований участка, не попали в фонды Археологического музея института, несмотря на то, что пункт об обязательном передачи находок прописан как в квалификационных документах, так и в соответствующих разрешениях Министерства культуры Украины, выданные на имя Михаила Сагайдака”, - говорится в заявлении организации.

Этот факт специалисты Института археологии называют прямым нарушением нормативных предписаний статьи 35 Закона Украины “Об охране культурного наследия ”. Более того, задолженность относительно научных отчетов, полевой документации и передачи археологических материалов существует и по другим объектам.

“За систематические грубые нарушения требований, предъявляемых законодательством к исполнителей археологических раскопок, и игнорирование неоднократных предупреждений со стороны дирекции и полевого комитета ИА НАНУ о недопустимости такой ситуации с научной отчетностью, Михаил Сагайдак с 2018 года лишен возможности получать квалификационные документы до полного погашения задолженности перед полевым комитетом Института археологии. Соответственно, он не имеет права проводить любые археологические исследования, в том числе на территории Почтовой площади”, - говорится в заявлении Института.

Как результат, Институт археологии НАН Украины не владеет ни одной информацией о состоянии разработки мер по сохранению находок, полученных “Центром археологии Киева” в результате археологических исследований на Почтовой площади.

“Следовательно, институт не мог согласовать ни одного проекта музеефикации с необходимой для этого консервацией открытых строительных остатков. Насколько известно руководству и специалистам института, на сегодняшний день не разработаны концепция и проект создания музея и соответствующие органы охраны культурного наследия города Киева не знакомы с такими документами”, - сообщили в институте.