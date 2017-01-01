В Харькове произошел взрыв в многоэтажке

Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Предварительная причина пожара - взрыв природного газа.

В Харькове в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.

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Спасатели установили, что горит квартира на первом этаже и балкон на втором этаже. По словам соседей, ощущался резкий запах газа и была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв.

В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда.

Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Предварительная причина пожара - взрыв природного газа.

К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились пять человек с незначительными резано- осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались.

Ранее в Полтавской области в результате взрыва в частном доме пострадали четыре человека.