В Харькове произошел взрыв в многоэтажке
В Харькове в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.
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Спасатели установили, что горит квартира на первом этаже и балкон на втором этаже. По словам соседей, ощущался резкий запах газа и была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв.
В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда.
Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Предварительная причина пожара - взрыв природного газа.
К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились пять человек с незначительными резано- осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались.
Ранее в Полтавской области в результате взрыва в частном доме пострадали четыре человека.