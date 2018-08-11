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В Одессе мужчина избил шесть женщин, в том числе беременную

Комментариев: 1
Предполагается, что мужчина был под действием наркотиков.
Задержанный мужчина
Задержанный мужчина
facebook.com/oksa.sadychenko

В Одессе мужчина, находящийся по словам очевидцев, под наркотическими веществами, ходил по улицам и избивал девушек. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала одна из пострадавших, Оксана Садыченко.

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"Сегодня утром на пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, что бы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар! Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик! Как оказалось позже, СУЩЕСТВО ... в состоянии "под веществами" шло по Одессе и било всех девушек подряд!!!!", - написала она.

По словам пострадавшей девушки, Карапетян ударил в живот беременную женщину, сломал нос другой, другим нанес травмы головы различной тяжести.

Мужчину задержали полицейские, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель Uber избил подругу замглавы Администрации президента.

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Теги: Одесса, избиение, полиция
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Комментариев (1)
Letohradek    11.08.2018, 22:11
Оценка:  +1
Letohradek
Поломайте ему нос, руки, ноги, что бы впредь понимал, что за содеянное будет тоже самое!
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