В Одессе мужчина избил шесть женщин, в том числе беременную

Предполагается, что мужчина был под действием наркотиков.

В Одессе мужчина, находящийся по словам очевидцев, под наркотическими веществами, ходил по улицам и избивал девушек. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала одна из пострадавших, Оксана Садыченко.

Читай также: В Шполе школьник ради смеха нокаутировал пожилого мужчину

"Сегодня утром на пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, что бы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар! Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик! Как оказалось позже, СУЩЕСТВО ... в состоянии "под веществами" шло по Одессе и било всех девушек подряд!!!!", - написала она.

По словам пострадавшей девушки, Карапетян ударил в живот беременную женщину, сломал нос другой, другим нанес травмы головы различной тяжести.

Мужчину задержали полицейские, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель Uber избил подругу замглавы Администрации президента.