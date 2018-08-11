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В Крыму под Ялтой горит лес

Комментариев: 2
Пожар совпал с днем города.
Пожар под Ялтой
Пожар под Ялтой
twitter.com/OlegTsarov/

Сегодня, 11 августа, в ущелье Уч-Кош неподалеку от Ялты, что в оккупированном Крыму, загорелся лес, пишет ТСН.

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Как сообщают местные спасатели, информацию о пожаре получили около 16 часов – площадь возгорания составляла 2,5 тыс. квадратных метров. Однако сильный ветер и сложный ландшафт (угол склонов в этой местности достигает 45-80 градусов) не дают пожарным добраться до огня. Уже по состоянию на 19 часов огонь распространился на 1,5 гектара.

Свидетели происшествия сообщают, что дым от пожара заполонил центр Ялты. Сегодня отмечается день города – Ялте 180 лет

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Теги: Ялта, пожар, лес
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Комментариев (2)
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Конфузий    11.08.2018, 23:07
Оценка:  -2
Конфузий
Пуканы горят?
Splash_in_water    11.08.2018, 23:03
Оценка:  -1
Splash_in_water
То рассейські оккупанти так справляють день міста.
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