В Крыму под Ялтой горит лес

Пожар совпал с днем города.

Сегодня, 11 августа, в ущелье Уч-Кош неподалеку от Ялты, что в оккупированном Крыму, загорелся лес, пишет ТСН.

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Как сообщают местные спасатели, информацию о пожаре получили около 16 часов – площадь возгорания составляла 2,5 тыс. квадратных метров. Однако сильный ветер и сложный ландшафт (угол склонов в этой местности достигает 45-80 градусов) не дают пожарным добраться до огня. Уже по состоянию на 19 часов огонь распространился на 1,5 гектара.

Свидетели происшествия сообщают, что дым от пожара заполонил центр Ялты. Сегодня отмечается день города – Ялте 180 лет.