Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне

К морякам танкера пока нет ни административных, ни уголовных претензий, заявила российский омбудсмен.

Российский танкер Механик Погодин, зашедший в порт Херсона, был заблокирован, заявила агентству ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала Москалькова.

К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий, заявила Москалькова.

"Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник", - сказала она.

По ее информации, с российским консулом моряки не встречались.

В пятницу СБУ обнаружила в торговом порту Херсона судно под российским флагом. Его владелец находится под санкциями Украины.

Напомним, 25 марта вышедшее из Керчи судно Норд было остановлено кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в 27 километрах от Обиточной косы (Запорожская область).

После осмотра Норда и документов пограничники задержали судно, обвинив членов экипажа в "нарушении порядка выезда из временно оккупированной территории".

19 июня суд вернул экипажу судна Норд российские паспорта. При этом адвокат моряков отметил, что его подзащитные не могут покинуть Украину, потому что нет окончательного решения суда по делу.

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