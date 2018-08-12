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Сенцов вылетел из Салехарда - журналистка

Комментариев: 2
Российская журналистка Виктория Ивлева высказала в соцсети надежду, что Сенцова скоро доставят в Киев.
По данным российской журналистки, Сенцова могли освободить
По данным российской журналистки, Сенцова могли освободить
facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был заключен в России с 2014 года, вылетел на самолете из Салехарда.

Российская журналистка Виктория Ивлева высказала надежду, что Сенцова скоро доставят в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!" – написала она.  

Отметим, что подписчики Ивлевой в соцсети просят указать источник данной информации, но она пока на связь не выходит. Практически все надеются, чтобы это было правдой.

Данную информацию также опубликовала журналистка Мария Филлимор-Слоним. 

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и его сестра Наталия Каплан пока не подтвердили данную информацию.

"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информации о вылете Олега из Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу", - написала Каплан в соцсети.

Официального подтверждения этой информации в данный момент не поступало.

Однако журналистка Виктория Ивлева через два часа после своего поста засомневалась в своей же информации.

Накануне врачи из больницы Лабытнанги провели многочасовой консилиум у Олега Сенцова. Ранее его сестра Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" Сенцова, который, по ее словам, уже не встает с постели.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

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Теги: Россия, самолет, освобождение, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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sharry61    12.08.2018, 02:23
Оценка:  0
sharry61
Надежда умирает последней...,будем надеяться,что он сегодня будет дома,в Украине.
tulchanin    12.08.2018, 02:43
Оценка:  0
tulchanin
Чтоб вот так, без обмена на кого-то, без прошения о помиловании, выпустили ? Это как "расписаться" что он был арестован по фиктивному делу и является политзаключенным.... Сильно сомневаюсь что отпустят просто так. Над осмотреть что там у Вышинского, его в самолет не посадили?
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