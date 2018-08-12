Сенцов вылетел из Салехарда - журналистка
Украинский режиссер Олег Сенцов, который был заключен в России с 2014 года, вылетел на самолете из Салехарда.
Российская журналистка Виктория Ивлева высказала надежду, что Сенцова скоро доставят в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!" – написала она.
Отметим, что подписчики Ивлевой в соцсети просят указать источник данной информации, но она пока на связь не выходит. Практически все надеются, чтобы это было правдой.
Данную информацию также опубликовала журналистка Мария Филлимор-Слоним.
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и его сестра Наталия Каплан пока не подтвердили данную информацию.
"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информации о вылете Олега из Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу", - написала Каплан в соцсети.
Официального подтверждения этой информации в данный момент не поступало.
Однако журналистка Виктория Ивлева через два часа после своего поста засомневалась в своей же информации.
Накануне врачи из больницы Лабытнанги провели многочасовой консилиум у Олега Сенцова. Ранее его сестра Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" Сенцова, который, по ее словам, уже не встает с постели.
Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.
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