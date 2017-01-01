К зиме готовы почти 67% социальных объектов

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко рассказал о подготовке к отопительному сезону.

Подготовка к отопительному сезону 2018/2019 годов проходит в соответствии с планом - готовы 67% объектов социального сектора. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в эфире канала Украина.

“Движемся согласно плану. Практически 67% социального сектора - это школы, детские сады, больницы, и теплоснабжающие предприятия уже подготовлены”, - отметил он.

По его словам, мониторинг подготовки к отопительному сезону социальных объектов проводится в конце каждого месяца.

Ранее Зубко заявлял, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.

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