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Супрун рассказала о вреде соцсетей

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В то же время руководитель Минздрава признала, что современную жизнь трудно представить без интернета и соцсетей.
Супрун рассказала, почему нельзя "зависать" в соцсетях
Супрун рассказала, почему нельзя "зависать" в соцсетях

Чрезмерное пользование социальными сетями может обернуться появлением дополнительного стресса, повышением тревожности и депрессии. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появление дополнительного стресса, повышенное чувство тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Более того, к негативным последствиям относят развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна", - подчеркнула она.

В то же время руководитель Минздрава признала, что современную жизнь трудно представить без интернета и соцсетей: "Сегодня они - пространство для распространения интересных и инновационных идей, своеобразное место "встречи" с близкими и друзьями, которые находятся за сотни километров, и платформа, где мы узнаем о последних событиях. В соцсетях мы можем свободно выражать мысли, общаться с единомышленниками, делиться полезной информацией и в целом чувствовать себя частью глобального комьюнити".

Но при этом Супрун посоветовала устраивать периодически дни без пользования интернетом. "Выключите оповещения на телефоне, если есть такая возможность, и устройте себе хотя бы один день без постоянных взглядов на экран телефона", - добавила глава Минздрава.

Напомним, ранее Супрун советовала не отказываться от мороженого, когда болит горло, а также рассказывала о первой помощи при солнечных ожогах

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Теги: интернет, Минздрав, Супрун, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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