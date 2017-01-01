Возле дома в Харьковской области нашли гранату
В Чугуевском районе Харьковской области возле жилого дома полицейские нашли гранату. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"Ночью наряд полиции выехал по вызову на семейную ссору. Во время работы на месте происшествия полицейские заметили возле дома гранату РГД-5, присыпанную песком", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, гранату нашел 35-летний житель Чугуевского района. Он нашел боеприпас в лесу, принес домой и спрятал.
Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование. Следователем открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Харькове в клумбе возле жилого дома по улице Братская обнаружили гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2. Боеприпас заметили местные жители и сообщили в полицию.
В Харькове у жилого дома нашли гранату
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