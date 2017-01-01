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Сутки на Донбассе: 34 обстрела, один раненый

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На протяжении текущих суток сепаратисты уже дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово.
С начала воскресенья потерь среди ВСУ нет
С начала воскресенья потерь среди ВСУ нет
РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение 11 августа сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. В результате ранения получил один украинский военный, говорится в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook в воскресенье, 12 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении.

По данным штаба, обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, сепаратисты обстреляли наши позиции возле Лебединского из минометов калибра 82 мм, а защитников Гнутово и Крымского - из ствольной артиллерии калибра 122 мм

На протяжении текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово, потерь нет.

Ранее в РФ у границ с Украиной заметили колонну военной техники. Перед этим сообщалось, что в Керчи заметили колонну бронетехники РФ.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ситуация на востоке Украины, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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