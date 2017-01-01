Итоги 11 августа: Заявление Волкера и колонны грузовиков из РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Грузовики ехали в обход погранично-пропускных контролей скриншот из видео

Турция хочет рассчитываться с Украиной в нацвалюте

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Россия и Иран.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если страны Европы захотят избавиться от “оков“ доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

ОБСЕ показала колонны грузовиков из РФ на Донбасс

Беспилотник миссии ОБСЕ снял колонны грузовиков, которые ночью въезжали на Донбасс со стороны России по грунтовой дороге, где нет погранично-пропускных сооружений. Об этом говорится в отчете миссии.

7 августа в 22.15 БПЛА обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками. Пять из них были КамАЗ-4310, остальные - неустановленной модели, говорится в сообщении.

Укрзализныця подсчитала прибыль от сообщения с РФ

Железнодорожное сообщение с Россией принесло Укрзализныце за первое полугодие 2018 года 177,58 миллиона гривен прибыли. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Почти 63 миллиона гривен принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва. На втором месте оказался поезд №74/73 Львов - Москва (38 миллионов гривен).

Также прибыль принесли поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Однако суммы не называются.

Экс-премьер Крыма заявил об ограблении и избиении

В Крыму в частном доме избили и ограбили бывшего крымского премьер-министр Анатолия Франчука.

По его словам, в его дом около двух часов ночи ворвались примерно три человека, но сколько было точно, в темноте он не сумел разглядеть и предположил, что нападавших было больше.

Они связали ему руки и ноги, а затем избили.

Россия заявила о блокировке своего судна в Херсоне

Российский танкер Механик Погодин, зашедший в порт Херсона, был заблокирован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

“У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты“, - сказала Москалькова.

К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий, заявила Москалькова.

Волкер заявил, что Россия затягивает конфликт на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Волкер прокомментировал видео ОБСЕ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории.

“Россия не только поддерживает военный конфликт на Донбассе, но и блокирует миссию по мониторингу границ, а также препятствует визитам представителей ОБСЕ на границу, написал Волкер.