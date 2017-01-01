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В Днепропетровской области нашли 500-киллограмовую бомбу

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Бомбу уничтожили путем контролируемого подрыва. Дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
Авиабомбу времен Второй мировой обезвредили пиротехники
Авиабомбу времен Второй мировой обезвредили пиротехники
dsns.gov.ua

Возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка. На место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ведомства.

Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ
Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ
dsns.gov.ua

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“В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено“, - говориться в сообщении.

Напомним, 10 августа на Лысой горе в Голосеевском районе Киева нашли 54 противотанковые мины. Ранее, в Херсонской области закончились работы по разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.

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Теги: бомба, видео, фото, Вторая мировая война, Днепропетровская область, ГСЧС
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