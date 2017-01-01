Денисова прокомментировала слухи о Сенцове

Медкомиссия заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки.

Денисова заявила, что в Лабытнанги так шутят УНИАН

Ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии Белый медведь в Лабытнанги. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует Громадське.

В частности, Денисова прокомментировала информацию об освобождении Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. Отметим, сведения об украинце оказались ложными.

Читай также: На сайте Белого дома разместили петицию об освобождении Сенцова

“Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии“, - отметила Денисова.

Она также отметила, что, по неофициальным данным, медкомиссия 9 августа заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки, а его состояние позволяет его перевозить.

Напомним, ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позднее, управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.