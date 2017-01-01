Под Харьковом мать случайно утопила дочь в ванной и пыталась покончить с собой

За убийство по неосторожности матери грозит до 5 лет в тюрьмы.

В Харьковской области Изюмского района мать по неосторожности утопила двухлетнюю дочь в ванной и хотела покончить с собой.

Об этом сообщает полиция Харьковской области на странице в Facebook.

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К правоохранителям обратился отец погибшего ребенка. Он обнаружил тело своей дочери в детской кроватке. Жены в этот момент дома не было, а ее телефон был отключен.

Полицейские обнаружили пьяную женщину на берегу Северского Донца. По ее словам, она по неосторожности утопила свою дочь во время купания, после этого она пошла к реке, чтобы утопиться.

За убийство по неосторожности женщине грозит до 5 лет в тюрьмы.

Напомним, в декабре 2017 года в Одессе осудили 54-летнего тренера бассейна, в результате методики которого погиб маленький мальчик.