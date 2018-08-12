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Пограничники со стрельбой остановили прорывавшийся через границу с РФ авто

Комментариев: 1
Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке авто и пытался совершить наезд на пограничника.
Пограничники со стрельбой остановили прорывавшийся через границу с РФ авто
© dpsu.gov.ua
Фото 1/6
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
  • Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
Пограничники со стрельбой остановили прорывавшийся через границу с РФ авто
Водитель бросил поврежденное пулями авто и скрылся
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В Краснопольском районе Сумской области пограничники со стрельбой остановили автомобиль и попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров из России.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе поселка Грабовское, заметил автомобиль УАЗ, который начал двигаться от границы в тыл Украины, сообщает ГПСУ.

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Водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке авто и пытался совершить наезд на пограничника. Чтобы все же остановить правонарушителя, пограничным нарядом были осуществлены предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. С целью задержания правонарушителя наряда военнослужащий произвел выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля.

Пограничнику сумели повредить колесо автомобиля, однако водитель пытался продолжить движение на большой скорости. Когда он понял, что не убежит, покинул автомобиль и скрылся.

Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с одеждой. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами. 

Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины. Сейчас автомобиль вместе с грузом передан сотрудникам полиции. Продолжаются оперативно-поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Пограничники со стрельбой остановили автомобиль, прорыва...
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Напомним, в июне пограничный наряд Черновицкого отряда со стрельбой пытался остановить контрабандистов, которые незаконно пытались пронести ящики сигарет.

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Теги: Сумская область, пограничники, стрельба, контрабанда, УАЗ
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Комментариев (1)
Rikstal    12.08.2018, 14:46
Оценка:  -1
Rikstal
а чого ж прикордонники не переслідували порушника? або хоча б підстрелили
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