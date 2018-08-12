В аэропорту Львова отменили авиарейсы Ernest
В аэропорту сообщили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. Причины отмены авиакомпания Ernest не указала.
Международный аэропорт Львов сообщает об отмене двух рейсов компании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook в воскресенье, 12 августа.
Как сообщается, рейс NERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс NERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменено.
В аэропорту сообщили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. Причины отмены авиакомпания не указала.
В аэропорту Львов задерживаются рейсы Azur Air
Напомним, 8 августа в международном аэропорту Львова предупредили о задержке рейсов авиакомпании Ernest.
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