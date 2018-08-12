В аэропорту Львова отменили авиарейсы Ernest

В аэропорту сообщили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. Причины отмены авиакомпания Ernest не указала.

Аэропорт Львов объявил об отмене двух рейсов УНН

Международный аэропорт Львов сообщает об отмене двух рейсов компании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook в воскресенье, 12 августа.

Как сообщается, рейс NERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс NERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменено.

В аэропорту сообщили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. Причины отмены авиакомпания не указала.

В аэропорту Львов задерживаются рейсы Azur Air

Напомним, 8 августа в международном аэропорту Львова предупредили о задержке рейсов авиакомпании Ernest.

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