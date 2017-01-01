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В Киевской области педофил пытался изнасиловать восьмилетнюю на глазах ее брата

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Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться.
Полиция поймала педофила на кукурузном поле
Полиция поймала педофила на кукурузном поле
kv.npu.gov.ua

В селе Дрозды Киевской области полицейские задержали педофила, который пытался изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее малолетнего брата.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, с насильником познакомилась мать детей.

“28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним спиртные напитки. Потом этот незнакомец пошел к их дому вместе с ее детьми, показывавшими ему дорогу. А женщина вернулась в магазин купить сигареты“, - сообщает полиция.

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Вернувшись домой женщина услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка. 

“Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться. Там он неестественным путем пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал“, - указали в полиции. 

Мать пострадавших вызвала на место полицию. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.

Потерпевшему ребенку оказали квалифицированную помощь. С ним работают психологи. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, 8 августа в Одесской области полиция задержала пожилого извращенца, который насиловал свою четырехлетнюю внучку. Ранее, 2 августа, в Киеве в парке на Дорогожичах местные жители поймали онаниста, который почти неделю не давал покоя девушкам и детям, и отлупили его прутом.

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Теги: Дрозды, педофил, девочка, брат
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