В РФ цинично посчитали, во сколько им обходится жизнь Сенцова

В Федеральной службе исполнения наказаний России оценили затраты на украинского политзаключенного в 1350 долларов США.

Украинский режиссер голодает уже 91-й день УНИАН

В Федеральной службе исполнения наказаний России подсчитали, сколько тратят на лекарственное обеспечение и медицинское сопровождение заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже три месяца.

С тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку - на его врачебное обеспечение потратили более 95 тысяч рублей (примерно 1350 долларов США), сообщили на сайте российского ведомства.

В ФСИН отчитывают, что за почти три месяца голодовки Олегу Сенцову предоставили 202 медицинские услуги на сумму 45 тысяч рублей (примерно 640 долларов).

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В целом медицинское обеспечение Сенцова ежедневно для российской пенитенциарной службы якобы обходится в 1100 рублей (примерно 15 долларов США).

Там уверяют, что лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма в медицинской части учреждения, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер, “есть в достаточном количестве и ассортименте“.

Напомним, 12 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии Белый медведь в Лабытнанги.

Ранее, российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позднее, управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.