Во Львове провели общегородской Завтрак доверия

За одним длинным столом с домашними блюдами и кофе собрались горожане, мэр, артисты, владельцы заведений, активисты, музыканты и журналисты.

Во Львове на улице Армянской прошел Завтрак доверия.

Организаторы мероприятия заявили о начале новой традиции, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Артисты, владельцы заведений, активисты, музыканты, журналисты, просто горожане собрались за одним длинным столом с домашними блюдами и кофе, которые принесли с собой для совместной трапезы.

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На мероприятии также присутствовал мэр города Андрей Садовой.

“Здесь мы должны почувствовать, что во Львове есть сообщество не только в соцсетях. Здесь мы можем обмениваться интересными идеями, проектами и даже домашними рецептами с теми, кто живет рядом, и хочет сделать что-то хорошо. Будем вместе завтракать, разговаривать, шутить, слушать музыку, знакомиться. Станем соседями, которые вынесли во двор большой стол, и за неспешной трапезой обсуждают городскую жизнь“, - рассказал участник оргкомитета Биеннале Доверия Олег Мацех.

Совместные городские завтраки уже имеют свою историю и во Львове, и во всем мире. Завтрак Доверия, по словам организаторов, будет повторяться еще неоднократно. Он не будет иметь конкретных задач или выводов. Главное в нем - общение и знакомства, обмен мнениями.

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