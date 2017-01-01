В Ровно уличные гонки закончились столкновениями с полицией

При задержании нарушителей телесные повреждения получили трое работников управления патрульной полиции.

На гонки собрались около 100 дрифтеров и почти 150 жителей rv.npu.gov.ua

В Ровно, 11 августа, в 22:30 возле торгового центра собралось около 100 дрифтеров и почти 150 жителей близлежащих домов, которые протестовали против нелегальных гонок.

В результате полиция задержала 25-летнего гонщика, который совершил наезд на старшего лейтенанта полиции и при задержании нанес телесные повреждения трем правоохранителям, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Для недопущения конфликта и обеспечения правопорядка на место скопления людей выехали почти 50 правоохранителей. Также администрация ТРЦ перекрыла въезд транспортных средств на территорию автостоянки.

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“Несмотря на достигнутые договоренности во время встречи с городскими властями о переносе таких незаконных развлечений за пределы города, а затем последующего обращения к главе облгосадминистрации, автолюбители проигнорировали цивилизованное решение вопроса“, – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, около 23:00 25-летний житель села Городок Ровенского района на автомобиле Renault Trafic объехал заграждения через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную обстановку.

Отмечается, что мужчина не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, которые подавались с помощью жестов, громкоговорителя, проблесковых маячков красного и синего цвета и звуковых сигналов.

Продолжая игнорировать требования сотрудников полиции об остановке, водитель Renault совершил наезд на и.о. начальника управления превентивной деятельности области старшего лейтенанта полиции, находившегося в форме и у служебного авто.

“Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля Renault и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров до вынужденной остановки“, - говорится в заметке.

В результате 25-летнего жителя Ровенского района задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Транспортное средство поместили на штрафплощадку Ровно.

В соответствии с медицинским освидетельствованием, водитель был трезв. При задержании нарушителя телесные повреждения получили трое работников управления патрульной полиции. После оказания необходимой медицинской помощи всех полицейских отпустили.

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По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Кроме того, в момент задержания нарушителя около 100 неизвестных в балаклавах, битами повредили два автомобиля участников дрифта на территории автостоянки: автомобиль ВАЗ 2103 под управлением 22-летнего жителя Ровно и автомобиль ВАЗ 2106, за рулем которого находился 20-летний житель села Карпиловка Ровенского района.

Последний, выезжая с территории стоянки, столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.

На 20-летнего водителя ВАЗ 2106 полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

В рамках открытых уголовных производств полицейские устанавливают все обстоятельства событий.

На данный момент в медицинские учреждения Ровно и области никто из граждан не обращался.

Напомним, Напомним, 15 июня в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали хулиганов, которые напали на патрульных и повредили служебный автомобиль Mitsubishi Outlander.