В РФ пригрозили Вайкуле за позицию по Крыму

Российский сенатор заявил, что у Лаймы Вайкуле теперь могут быть проблемы с гастролями в России.

Ранее Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не выступит в Крыму УНИАН

Российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об аннексированном Крыме.

“Никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе“, - заявил Клинцевич, передает Regnum.

Напомним, Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявлял, что ему угрожали пророссийские боевики с оккупированного Донбасса за поддержку целостности Украины.



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Сенатор также предположил, что у Вайкуле могут возникнуть проблемы, если она отправится с гастролями по России. “Слово - не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг надумает отправиться на гастроли в Россию“, - заявил Клинцевич.



Накануне своего концерта в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что несмотря на предлагаемые большие гонорары, она не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.

Латвийская артистка также заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по СССР.

“Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы“, - сказала она.

Напомним, в июле российский рок-музыкант Андрей Макаревич предложил России купить Крым у Украины. Музыкант заявил, что не намерен посещать аннексированный Россией Крым и надеется, что конфликт вокруг полуострова разрешится договоренностями.