На админгранице с Крымом не работают два КПП
На КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни.
На административной границе с Крымом временно остановлена работа контрольно-пропускных пунктов (КПП) Каланчак с украинской стороны и Чаплинка со стороны оккупантов, сообщает Госпогранслужба.
По данным пограничников, на КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. При этом пешеходы оформляются в установленном порядке. Сейчас большой очереди на КПП нет - около 25 автомобилей.
Также проводятся мероприятия, чтобы переправить автомобили на другие пропускные пункты.
Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПП Чаплинка, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов отсутствует электропитание (резервные источники также не работают). Поэтому ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются.
Контрольно-пропускной пункт Чонгар работает в штатном режиме.
Напомним, что в июле административную границу с Крымом в обоих направлениях пересекли около 350 тысяч человек.
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