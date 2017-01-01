На админгранице с Крымом не работают два КПП

На КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни.

На административной границе с Крымом временно остановлена работа контрольно-пропускных пунктов (КПП) Каланчак с украинской стороны и Чаплинка со стороны оккупантов, сообщает Госпогранслужба.

По данным пограничников, на КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. При этом пешеходы оформляются в установленном порядке. Сейчас большой очереди на КПП нет - около 25 автомобилей.

Также проводятся мероприятия, чтобы переправить автомобили на другие пропускные пункты.

Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПП Чаплинка, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов отсутствует электропитание (резервные источники также не работают). Поэтому ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются.

Контрольно-пропускной пункт Чонгар работает в штатном режиме.