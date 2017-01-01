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На админгранице с Крымом не работают два КПП

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На КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни.
На КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств
На КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств
 
На административной границе с Крымом временно остановлена работа контрольно-пропускных пунктов (КПП) Каланчак с украинской стороны и Чаплинка со стороны оккупантов, сообщает Госпогранслужба.
 
По данным пограничников, на КПП Каланчак перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. При этом пешеходы оформляются в установленном порядке. Сейчас большой очереди на КПП нет - около 25 автомобилей.
 
Также проводятся мероприятия, чтобы переправить автомобили на другие пропускные пункты.
 
Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПП Чаплинка, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов отсутствует электропитание (резервные источники также не работают). Поэтому ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются.
 
Контрольно-пропускной пункт Чонгар работает в штатном режиме.
 
Напомним, что в июле административную границу с Крымом в обоих направлениях пересекли около 350 тысяч человек. 
 
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Теги: Крым, КПП, аннексия Крыма, пункт пропуска, Каланчак
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Источник: korrespondent.net

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