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В Запорожской области на трассе мужчина обстреливал проезжающие машины

Комментариев: 1
Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье злоумышленник похитил из гаража односельчанина.
Странное развлечение местного жителя
Странное развлечение местного жителя
 
В Запорожской области в ночь на воскресенье, 12 августа, на автодороге Кирилловка-Мелитополь в районе села Шелюги мужчина обстрелял из охотничьего ружья авто, которые проезжали мимо: были ранены женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения, сообщает полиция области.
 
27-летнего мужчину задержали. Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье он похитил из гаража односельчанина. Ружье изъято и направлено на исследование.
 
Открыты уголовные производства по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
 
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
Напомним, что на территории одного из гаражных кооперативов в Никополе Днепропетровской области полицейские выявили крупный арсенал оружия, деталей к нему и боеприпасов. 
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Теги: оружие, стрельба, полиция, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shurag    12.08.2018, 18:57
Оценка:  0
shurag
таким героям не хватает смелости выйти прямо на дорогу и стрелять из рогатки, чмошников всегда хватает..
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