ОБСЕ обнаружила на Донбассе новое оружие из России

Беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем, со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации сообщает штаб Операции объединенных сил.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В Леер-3, 1Л269 Красуха-2, СБ-109А Былина и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам Репеллент-1.

Все эти комплексы, как отмечают украинские военные, созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А Былина - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний.