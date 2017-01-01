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В Одесской области нашли древние амфоры

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Археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское и передал их в Татарбунарской краеведческий музей.
Находки в Одесской области
Находки в Одесской области

В акватории Черного моря на территории Национального природного парка Тузловские лиманы и в приграничных с парком морских водах нашли археологические ценности, среди находок - крупный фрагмент хиосской пухлогорлой амфоры V века до нашей эры, сообщает Думская.

Археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское и передал их в Татарбунарской краеведческий музей. Определял принадлежность ценностей к той или иной эпохе Александр Синельников из Института археологии НАНУ Украины. Часть экспонатов передана парку для экспозиции.

Напомним, что на запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение. В ходе раскопок также удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин и лепной горшок. 

 
 
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Теги: археология, находка, наука, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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