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Адвокат Медведчука пригрозил судом авторам фильма о Василие Стусе

Комментариев: 2
Адвокат политика Виктора Медведчука предупредил, что если в фильме будет неправдивая информация, то он может подать в суд.
Адвокат Медведчука заявляет, что роль подзащитного в деле была "незавидной"
Адвокат Медведчука заявляет, что роль подзащитного в деле была "незавидной"
УНИАН

Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко грозится через суд запретить показ фильма об украинском поэте Василие Стусе, если там будет недостоверная информация о его подзащитном. Заявление опубликовано на сайте общественного движения Медведчука Украинский выбор.

По словам адвоката, Медведчук “выступал и выступает за сохранение исторической правды, объективное освещение исторических фактов“. 

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Роль адвоката в деле Стуса “была незавидна и не играла существенной роли в заранее известном приговоре“, утверждает Кириленко.

“Ни тогда, ни сейчас ни один компетентный орган Украины не нашел в действиях адвоката Медведчука нарушений норм законодательства Украины, которые действовали по состоянию на 1980 год“, - заявил адвокат политика. 

Напомним, съемочная группа фильма решила вернуть вырезанные сцены с участием политика Виктора Медведчука, кума главы РФ Владимира Путина, который был адвокатом Стуса и на суде признал вину своего подзащитного вопреки его желанию. 

Ранее, 11 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма о Стусе и не допустить “перекручиваний и подмены исторической правды“.

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Теги: Медведчук, Стус, фильм, скандал
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Комментариев (2)
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ТУЧКА+    13.08.2018, 09:59
Оценка:  0
ТУЧКА+
Яка реклама фільму.)))
Peyot    13.08.2018, 09:26
Оценка:  +5
Peyot
чемодан - вокзал - раиися!
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