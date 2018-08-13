Адвокат Медведчука пригрозил судом авторам фильма о Василие Стусе

Адвокат политика Виктора Медведчука предупредил, что если в фильме будет неправдивая информация, то он может подать в суд.

Адвокат Медведчука заявляет, что роль подзащитного в деле была "незавидной" УНИАН

Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко грозится через суд запретить показ фильма об украинском поэте Василие Стусе, если там будет недостоверная информация о его подзащитном. Заявление опубликовано на сайте общественного движения Медведчука Украинский выбор.

По словам адвоката, Медведчук “выступал и выступает за сохранение исторической правды, объективное освещение исторических фактов“.

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Роль адвоката в деле Стуса “была незавидна и не играла существенной роли в заранее известном приговоре“, утверждает Кириленко.

“Ни тогда, ни сейчас ни один компетентный орган Украины не нашел в действиях адвоката Медведчука нарушений норм законодательства Украины, которые действовали по состоянию на 1980 год“, - заявил адвокат политика.

Напомним, съемочная группа фильма решила вернуть вырезанные сцены с участием политика Виктора Медведчука, кума главы РФ Владимира Путина, который был адвокатом Стуса и на суде признал вину своего подзащитного вопреки его желанию.

Ранее, 11 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма о Стусе и не допустить “перекручиваний и подмены исторической правды“.