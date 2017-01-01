Итоги 12 августа: Зонд к Солнцу и силовой сценарий в Азовском море

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

NASA запустило зонд для исследования Солнца

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Турция готовится начать новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последней стадии подготовки новой военной операции в Сирии.

“С божьей помощью, в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность“, - сказал турецкий лидер.

Эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США Carney DDG 64 (Карни) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море. Целью прибытия эсминца является взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.

На Донбассе обнаружили новое оружие из России

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В Леер-3, 1Л269 Красуха-2, СБ-109А Былина и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам Репеллент-1.

Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования Азовского моря

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

Тука отметил, что Россия откровенно злоупотребляет своим правом задержания судов в Азовском море.