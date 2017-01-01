Под Харьковом пять человек отравились грибами

Отдыхающие собрали в ближайшем лесу грибы, а через несколько часов после обеда почувствовали себя плохо.

Пять человек из отдыхавших на базе в Старом Салтове Харьковской области попали в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы с признаками пищевого отравления ІІ степени. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Грибы отдыхавшие собрали и приготовили самостоятельно. А через некоторое время после обеда почувствовали себя плохо.

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“Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу“, - говорится в сообщении.

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве более 60 человек отравилось шаурмой. Позже стало известно, что правоохранителям удалось выйти на поставщиков курятины - все зараженное сальмонеллой мясо приходило от одного поставщика из Житомирской области. К слову, в Житомире разгорелся скандал из-за того, что заключенных кормили мясом, зараженным сальмонеллой.