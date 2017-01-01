Появились фото и видео ограбления ломбарда в Киеве

Случайный свидетель снял на видео, как вооруженные грабители убегают из помещения после того, как убили охранника и ограбили заведение.

Очевидец вооруженного ограбления обнародовал видео с бегущими злоумышленниками. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает 112 Украина.

Мужчина за кадром говорит, что слышит выстрелы. После этого он зафиксировал, как грабители в масках и с оружием с большой сумкой бегут по улице из ломбарда.

Читай также: Ничего святого: в Черкассах грабитель срывал с детей золотые крестики, угрожая ножом

Тем временем в полиции Киева заявили, что открыли два уголовных производства по факту вооруженного нападения на ювелирный магазин-ломбард в Киеве, в результате которого погиб охранник.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины“, - сообщили в полиции.

Правоохранители также изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Ранее полиция нашла сожженое авто, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Киеве.

Напомним, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.