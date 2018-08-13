У Відродженні назвали "тиском на суд" кримінальне провадження проти судді у "справі Кернеса"

Травля судьи по “делу Кернеса“ является ничем иным, как давлением на суд и ярким свидетельством фиктивности или и полного отсутствия судебной реформы, которую так рекламировала власть.

Об этом заявил председатель Политсовета Партии “Возрождение“ Владимир Пилипенко, комментируя заявление руководства Генеральной прокуратуры о незаконности решения о закрытии “дела Геннадия Кернеса“ и открытие уголовного производства против судьи, который рассматривал это дело.

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

“Несмотря на то, что судья принял половинчатое решение, против него была задействована вся репрессивная машина власти. Силовые и контролирующие органы развернули кампанию с целью добиться возобновления дела. Однако такие действия власти свидетельствуют лишь об отсутствии независимого суда в Украине, показывают, что телефонное право сохранилось даже после Революции Достоинства, а разрекламированная судебная реформа не более чем фикцией. Надеюсь, для наших западных партнеров, которые инициировали судебную реформу, “дело Кернеса“ станет убедительным примером того, как власть провела эту реформу “, - пояснил Владимир Пилипенко.

Он напомнил, что в Партии “Возрождение“ неоднократно заявляли о сугубо политический характер дела в отношении Геннадия Кернеса, избранного мэром Харькова от политсилы. На местных выборах 2015 года Геннадий Кернес получил 65,8% поддержки харьковчан.

“Судебный процесс в Полтаве против харьковского городского головы давно зашел в тупик. Все убедились, что это уголовное дело сфабриковано и является ничем иным, как политическим заказом. В суде свидетели защиты предоставили убедительные факты о заказном характере дела, а несоответствия и противоречия со стороны обвинения не оставили судьи шансов на обвинительный вердикт “, - добавил председатель Политсовета Партии“ Возрождение “.