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Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму

Комментариев: 4
Бывший президент заявил, что для окончания войны "есть две дороги".
Ющенко также говорил о "фальшивой политике"
Ющенко также говорил о "фальшивой политике"
pravda.com.ua

Третий президент Виктор Ющенко заявил, что нет быстрого решения проблемы временно оккупированных территорий, Крыма и Донбасса. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

“Быстрого решения нет ни по Донбассу, ни по Крыму. Сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня есть сомнения от того, что мы, пожалуй, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем“, - отметил Ющенко.

Он подчеркнул, что ему не нравится, когда “на продажу, политическую, популистскую, выставляют тему мира“.

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“Вот у Сталина я не слышал этой философии. Я не слышал этой философии у Черчилля. В Рузвельта я не слышал после декабря 1941 года. После того, как факт оккупации состоялся, я не слышал этой темы от тех людей, на которых я сейчас ссылаюсь“, - сказал Ющенко.

По его словам, для окончания войны есть две дороги. “ Есть дорога-победа, а есть дорога-капитуляция. Третьего не дано. Мир наступает и после первой дороги, и после второй. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа. У вас есть Малороссия - провинция южно-русская. Это один вариант, и этого можно достичь за три дня. Когда я на дороге вижу Мир превыше всего, я вижу фальшивую политику“, - подчеркнул Ющенко.

Он считает, что эти люди готовы принести мир в Украине через капитуляцию.

“Потому, что мы станем теми, кем были до 1991 года. Люди измучены, они хотят покоя, и я это понимаю. Поэтому сейчас я говорю, что очевидно для львиной доли украинцев - мир, покой должен видеться через нашу победу“, - убежден Ющенко.

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Он добавил, что “если бы Путин видел перед собой 45 миллионов, которые говорят на одном языке, одним голосом и мечтают об одном цели“, то никто не напал на Украину.

“Российская политика на протяжении 350 лет - это политика дробления. Забрать язык, память, культуру, церковь, выхолостить национальный дух“, - уточнил бывший президент.

Ранее, Виктор Ющенко высказал мнение о том, что в первую очередь нужно украинцам и отметил, что у украинцев еще очень много “совкового“.

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Теги: Ющенко, Донбасс, война, боевики, Крым, аннексия, Россия, Путин
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Комментариев (5)
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Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:03
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Так что он предлагает то?.. Навеяло:
"Если вы заболели, то вам суждено умереть или выздороветь - третьего не дано. Если вам суждено выздороветь, то лекарства не нужны а если умереть - то бесполезны. Следовательно, лекарства либо не нужны, либо бесполезны."
Так же и этот Капитан Безнадёжность...
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:04
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Кстати! Это был бы неплохой очередной постулат рубрики "Советы от Супрун"
chytan    13.08.2018, 12:00
Оценка:  +1
chytan
Тут погоджуюсь на всі сто !!!
Конфузий    13.08.2018, 12:00
Оценка:  -1
Конфузий
А кто этого старого альфонса спрашивает? Как и у него достижения? Сдал страну урке? Опозорил идеи национализма? Что он хорошего сделал?
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:06
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Развитие социальной сферы он сделал. Он гуманист. В хорошем смысле. Это его и сгубило.
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