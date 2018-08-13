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В Кременчуге мужчина выбросился из окна

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Инцидент произошел ночью на улице Молодежная. Полиция установила, что мужчина сам выпрыгнул из окна.
Мужчина умер в реанимации
Мужчина умер в реанимации
фото из соцсетей

В Кременчуге в ночь на понедельник 48-летний мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже жилого дома. Об этом 13 августа сообщает местный сайт 05366.

По информации издания, инцидент произошел в 3:15 ночи на улице Молодежная.

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“Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Кременчугская, где вскоре умер“, – говорится в сообщении.

Полиция Кременчуга проверила обстоятельства гибели мужчины. Установлено, что он сам выпрыгнул из окна.

Напомним, утром 6 августа из окна львовской городской поликлиники №2 на улице Симоненко выбросился 92-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

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Теги: смерть, мужчина, Полтавская область, Кременчуг, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:00
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Ежедневные граната и три суицида стали суровой украинской действительностью.
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