В КИУ рассказали, как наказать участников "референдумов" на Донбассе и в Крыму

В Комитете избирателей Украины считают, что важно возбуждать уголовные дела против тех, кто был задействован в организации "избирательного процесса".

Председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что чрезвычайно либеральное отношение к врагам Украины вредит стране и озвучил вариант, как наказать участников “референдумов“ в Крыму и на Донбассе.

“Во многих странах мира существуют различные ограничения избирательных прав граждан. Поэтому вполне логично лишать права голосовать людей, которые принимали участие в незаконных референдумах “, - сказал Кошель, передает Обозреватель.

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По его мнению, сейчас гораздо важнее возбуждать уголовные дела против тех граждан Украины, которые были задействованы в организации “избирательного процесса“.

“Например, в оккупированном Крыму более 100 000 граждан принимали участие в организации псевдовыборов Владимира Путина. Это члены избирательных комитетов, так называемые партийные агитаторы, так называемые наблюдатели и тому подобное... Эти граждане должны знать, что в случае, если они пересекают линию разграничения с Украиной, их уже будут ждать стражи порядка с наручниками. По моему мнению, не надо этого бояться, даже когда речь идет о таком огромном количестве людей, поскольку у этих граждан есть выбор: или служить Путину, или чувствовать себя свободным гражданином Украины “, - отметил Кошель.

Ранее нынешний председатель ЦИК Андрей Магера предложил лишать гражданства участников так называемого “референдума“ ЛДНР. Некоторые пользователи соцсетей расценили такое предложение как пиар-ход Магеры, сделанный под занавес его каденции.

Напомним, в мае председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на незаконных выборах в Крыму явка составила всего лишь 42% избирателей, из них 8% - испортили бюллетени для голосования.