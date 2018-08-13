Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Риск получить в 2019-м прокремлевскую власть очень велик - Ющенко

Комментариев: 19
К реваншу Кремля в Украине может привести "несознательный, равнодушный или популистский" выбор избирателей в 2019 году, предостерег третий президент.
Ющенко назвал Тимошенко дестабилизирующим фактором
Ющенко назвал Тимошенко дестабилизирующим фактором
pravda.com.ua

Сейчас самой большой трагедией для Украины в политическом плане может быть то, что в ближайшие 5-10 лет в стране снова будет внешнее московское управление. Об этом, обсуждая выборы-2019, сказал третий президент Украины  Виктор Ющенко, пишет Украинская правда.

“Я знаю, что есть три-четыре силы, которые готовы быть реализаторами такой политики. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня нет фаворита в выборах, меня это очень тревожит. Шанс, что мы получим политическую власть, которая будет подчинена московской доктрине, московскому сюжету, сегодня как никогда велик“, - считает он.

Читай также: В КИУ рассказали, как наказать участников “референдумов“ на Донбассе и в Крыму

Комментируя вопрос журналиста о том, что ранее Ющенко говорил, что у президента РФ Владимира Путина “нет более дестабилизирующего фактора в Украине, чем Юлия Тимошенко“, он уточнил: “Плюс еще несколько, не такого калибра. Но я убежден, что они “не растеряются“.

Третий президент обратился к будущим избирателям с предостережением, что к реваншу московской политики в стране может привести “несознательный, равнодушный или популистский, или основанный на демагогии политический выбор нескольких миллионов украинцев“.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что сейчас украинский политик Виктор Медведчук “все чаще“ появляется в СМИ, и какова может быть его цель, Ющенко заявил - “не хочу тратить слова“, а на уточняющий вопрос, считает ли он кума Путина врагом нации, ответил - “Три точки“.

Ранее, Ющенко заявил, что нет быстрого решения проблемы временно оккупированных территорий, Крыма и Донбасса. 

Поделись:
Теги: Ющенко, выборы-2019, Тимошенко, Россия, Путин, Медведчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
Злой_Биша    13.08.2018, 13:50
Оценка:  +1
Злой_Биша
Знову це Юйло витягли з нафталіну, аби допомагав обсирати Юльку...
Ghostishoo    13.08.2018, 13:42
Оценка:  +1
Ghostishoo
Да худшего правительства чем сейчас не было ни в одной стране мира... У них любая оппозиция это прокремлевские... И это говорит Ющь отдавший власть яныку из за которого все и началось...
Vesna_Krasna4    13.08.2018, 13:23
Оценка:  +3
Vesna_Krasna4
А огласите весь список кандидатов, смотрела кино в выходные по интернету и там была антиреклама Гриценко., раза 3 вставляли как рекламу.
Shurat77    13.08.2018, 13:11
Оценка:  0
Shurat77
Лично я буду голосовать за "прокремлевских"...поту му что сегодняшние "проевропейские" лидеры ведут нас в хаос и долговую бездну...., а россия нам друг, брат и выгодный экономический партнер.
ГлавныйШтукатур    13.08.2018, 13:38
Оценка:  -2
ГлавныйШтукатур
А что, ольгинские воены будут голосовать? )))
Spoooooock    13.08.2018, 12:31
Оценка:  -3
Spoooooock
К сожалению мы так и не оторвались за все это время от кремлевской повестки, так как кремль перешел в теневое управление через криминальные структуры, отставных силовиков и радикально настроенных группировок.
Все же Украина значительно отошла от кремлевского влияния.
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:39
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
То есть Вы тоже считаете, что правосеками, С-14 и футбольными фанатами управляют из Москвы?
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:19
Оценка:  +6
Фарабунда_Марти
К реваншу Кремля в Украине может привести "несознательный, равнодушный или популистский" выбор избирателей... (С)
Расшифровываю: "К реваншу Кремля в Украине может привести усталость украинского народа от беспросветной жизни и нарастающее раздражение правящей властью".
Вот так как-то...
ШВЕЙК    13.08.2018, 12:25
Оценка:  -8
ШВЕЙК
А может тебе сменить что-то в своей "беспросветной жизни"? Пойти поработать, например?
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:38
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
А я чем по-вашему занимаюсь, мой дорогой Йозеф?
Просто к своему счастью я на на Украине живу.
Колишній-східняк    13.08.2018, 13:39
Оценка:  +1
Колишній-східняк
но толчешься здесь постоянно с утра до ночи, счастливый такой...
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 13:42
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
У меня есть масса свободных минут. И у меня всё хорошо. А Вы, голубчик, горбатитесь не разгибаясь над своей боевой клавиатурой? Не злитесь. Как говорится, "кто на что учился"!
dimasvetik    13.08.2018, 12:08
Оценка:  +7
dimasvetik
так их сейчас не различить этих волков в овечей шкуре, все кричат что за Украину, нужно список создать в одной колонке проевропейские в другой прорасейские, и заверить в США, так агенты лучше знают кто из политиков кто.
Конфузий    13.08.2018, 12:08
Оценка:  0
Конфузий
А кому ты власть передал? Молчал бы уже.
ШВЕЙК    13.08.2018, 12:23
Оценка:  -3
ШВЕЙК
Он передал тому, кого ТЫ, дятел, выбрал.
Конфузий    13.08.2018, 12:31
Оценка:  +9
Конфузий
Не надо подтверждать цитату из книги о твоем медицинском диагнозе. Я за урку даже под прицелом не голосовал бы. И уж тем более я его не выбрал.
foster12    13.08.2018, 12:02
Оценка:  +1
foster12
Прыщавый предатель. Первый кого нужно судить за продажу Украины....
Конфузий    13.08.2018, 12:08
Оценка:  +4
Конфузий
Первый - Кравчук.
Фарабунда_Марти    13.08.2018, 12:20
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Эдак Вы и до Хмельницкого дороетесь! ))
Конфузий    13.08.2018, 12:32
Оценка:  +6
Конфузий
До князя Владимира.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь